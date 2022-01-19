Порошенко на свободе: почему суд принял откровенно мягкое решение

Печерский районный суд 19 января в качестве меры пресечения пятому президенту, лидеру «Европейской Солидарности» Петру Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене, избрал личное обязательство.

Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу. Эксперты проанализировали это решение, выглядящее откровенно мягким на фоне запроса прокуратуры отправить Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн, сообщает сайт «Комментарии».

У Зеленского, похоже, нет задачи посадить Порошенко Народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский уверен: сегодняшнее решение Печерского суда касательно избрания меры пресечения Порошенко засвидетельствовало, что суд в Украине есть, а правосудия – нет.

«По т.н. «угольному делу», по которому обвиняют Порошенко, обвиняли и Медведчука. Вот только Медведчук с мая 2021 года находится под домашним арестом (хоть уголовно-процессуальный кодекс четко фиксирует – такая мера пресечения не может длиться более 6 месяцев). А Порошенко по этому же делу – отпускают», – акцентирует Виталий Журавский.

По его мнению, Порошенко в декабре, когда ему пытались вручит подозрение в госизмене, не просто так резко рванул за границу.

«Он испугался. А ведь в свое время Тимошенко не бежала, Луценко не бежал. Не бежали Савченко, Медведчук. А Порошенко оказался трусом. Почему вернулся 17 января? Потому что удалось встретиться с западными кураторами, которые дали гарантии безопасности. Отсюда – нарочитые смелость, хамское поведение в аэропорту, в суде, – поясняет Виталий Журавский. – А поскольку страна под внешним управлением, политика Зеленского – это продолжение политики Порошенко. И бояться пятому президенту было нечего. Тем не менее, булава одна, должность одна. И порошенско-зеленские будут уничтожать друг друга всеми возможными способами. Используя связи, компромат, дезинформацию… А право здесь не ночевало».

Эксперт уверен, что Порошенко есть за что привлекать к уголовной ответственности.