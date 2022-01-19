Сергей Лямец рассказал, чьи самолеты собирается покупать украинская авиакомпания

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

Как отмечает гость программы, власть говорит о современных аэропортах в Украине, где билеты по цене железнодорожных. В теории, считает он, государство само может за это доплачивать, поскольку соответствующие механизмы есть, нужно только желание.

Также, говорит Сергей Лямец, говорят об украинских самолетах производства завода «Антонов», продукция которого может быть не хуже, чем «Мрия». «Суть идеи национальных авиалиний в том и состояла, чтобы покупать украинские самолеты. Вот только «Мрий» на весь мир осталось… Да, это хорошие самолёты, но старые», — объясняет он.

Следовательно, подчеркивает журналист, чиновники хотят покупать французские самолеты, аргументируя это тем, что самолетов «Антонова» еще нет, а программу хочется запустить поскорее. Сергей Лямец напоминает, что штаб-квартира компании Airbus находится во Франции. «Airbus и Boeing – это главные конкуренты на рынке пассажирских самолетов. Не спорю, самолёты у них очень хорошие», – утверждает он. Тем не менее, отмечает блогер, украинские чиновники утверждают, что эту компанию им посоветовали нанятые французские консультанты. Итак, заключает журналист, украинская авиакомпания будет использовать именно французские самолеты, а не украинские.