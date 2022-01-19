Влияет ли связь 5G на самолеты? Европейские эксперты дали ответ

Эксперты не установили никакого влияния мобильной связи 5G на авиационное оборудование. Как сообщило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), его специалисты не могут подтвердить угрозу оборудования 5G для систем самолетов, пишет издание The Register.

С ними в унисон выступает английский регулятор CAA, утверждающий, что не было подтвержденных случаев вмешательства в работу авиационного оборудования со стороны сетей.

Однако окончательные выводы делать рано. К примеру, Федеральное авиационное управление США (FAA) заявляет, что операторское оборудование 5G может представлять опасность для систем, установленных на самолетах. В первую очередь это касается радиовысотомеров.

В связи с этим операторам США даже пришлось отложить запуск сетей пятого поколения в сантиметровом диапазоне (C-Band).

В Великобритании, однако, никаких проблем пока не наблюдалось – не обнаружено прецедентов, когда оборудование 5G могло бы привести к нарушению работы авиационных систем.

Радиостанции, для которых оборудование 5G может представлять опасность, по мнению FAA, работают в спектре частот 4,2-4,4 ГГц. Диапазон, выделенный в Европе – 3,4-3,8 ГГц.

Однако, хотя для сантиметрового диапазона в США выделены частоты 3,7-3,98 ГГц, FAA все еще имеет как минимум два повода для беспокойства. В США оборудование работает на более высокой мощности, чем в Европе (1585 Вт против 631 Вт). Кроме того, никто пока не знает, насколько эффективны частотные фильтры на радиостанциях.

Напомним, внедрение и распространение протокола 5G положительно скажется на экологии, в частности позволит существенно сократить выбросы углерода в атмосферу.