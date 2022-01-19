Победитель «Голос страны» Роман Сасанчин умилил первой встречей своих родителей с внучкой

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Недавно победитель проекта «Голос страны» 19-летний Роман Сасанчин стал отцом. У певца и его жены Иванки родилась дочь. После рождения крохи артист впервые познакомил ее с дедушкой и бабушкой.

Роман Сасанчин поразил всех своими вокальными данными на шоу «Голос», где получил расположение многих украинцев. Теперь он пытается частенько радовать своих поклонников новыми фото, видео или просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ним следит более 70 тысяч человек.

Семья Романа Сасанчина, фото: Instagram

Семья Романа Сасанчина, фото: Instagram

На этот раз Роман Сасанчин поделился милыми кадрами своей дочери и ее бабушкой и дедушкой. На опубликованном кадре дедушка мило держал на руках малютку, а бабушка смотрела на единственную внучку.

Фото со страницы Романа Сасанчина

Фото со страницы Романа Сасанчина

«Вот и наше первое знакомство дедушки и бабушки с первой внучкой❤️Это был очень трогательный и теплый момент☺️❤️ Многие из Вас спросят почему так долго родители не приезжали? Я объясню: дело в том, что мы с Иванкой и мои родители переживали и решили немного времени подождать, чтобы организм ребенка больше адаптировался к жизни) сегодня они просто чрезвычайно счастливы», — отметил он.

Напомним, победитель «Голос країни» Роман Сасанчин признался в проблемах с женой после родов: «I самое главное…»

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