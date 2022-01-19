Победитель «Голос страны» Роман Сасанчин умилил первой встречей своих родителей с внучкой

Недавно победитель проекта «Голос страны» 19-летний Роман Сасанчин стал отцом. У певца и его жены Иванки родилась дочь. После рождения крохи артист впервые познакомил ее с дедушкой и бабушкой.

Роман Сасанчин поразил всех своими вокальными данными на шоу «Голос», где получил расположение многих украинцев. Теперь он пытается частенько радовать своих поклонников новыми фото, видео или просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ним следит более 70 тысяч человек.