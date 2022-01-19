Диетолог назвала специи, которые предотвращают рак

В них содержится много антиоксидантов, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалам.

Диетолог Татьяна Дик порекомендовала россиянам включить в свой рацион питания пять специй, которые уменьшают риск возникновения рака.

Она уточнила, что в тимьяне, орегано, корице, шалфее и куркуме содержится много антиоксидантов, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалам.

«Кроме этого, корица понижает сахар в крови и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума, в свою очередь, способствует похудению и улучшает функции работы мозга2, — рассказала Дик.

По словам медика, шалфей помогает при нарушении пищеварения, тимьян используется при простудных заболеваниях, а орегано влияет на работу ЖКТ.

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