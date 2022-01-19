Астролог Анна Вергелес заявила, что черные камни работают как абсорбент, они впитывают в себя все плохое

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«У нас у всех бывают периоды в жизни, когда мы очень уязвимы, когда уровень энергетики падает, когда ты чувствуешь, что любая мелочь может вывести из себя и ты буквально теряешь энергию. В таких трудных ситуациях очень помогают камни, потому что камни являются энергетическим допингом и ресурсом очень чистой и древней энергии. Поэтому, если вы ощущаете, что вам нужен какой-то дополнительный ресурс, вы находитесь в какой-то стрессовой ситуации, где нельзя показывать эмоции и позволить себе раскиснуть, я очень рекомендую черные камни», — рассказала Анна Вергелес.

Астролог сказала, что есть прекрасные черные камни – обсидианы и гагаты, но можно выбрать для себя абсолютно любой черный камень, который вам нравится. Черные камни работают как абсорбент, подчеркнула она, они впитывают в себя все плохое, как активированный уголь. Черный камень впитывает в себя всю негативную энергетику, сообщила она, тем самым очищая нас и наше пространство. И если вы чувствуете, что нужно себя немножечко закрыть энергетически, посоветовала она, можно взять два небольших черных камня, положить их себе в карманы, в сумочку, подержать в руках, чтобы был физический контакт с ними.

«Это очень хорошо работает, но главное не забывать их чистить. После того как вы пришли домой и почувствовали, что сложный день уже закончился и можно наконец-то расслабиться, вы берете свои камушки, которые были с вами, помогали вам и работали, и просто кладете их на 15-20 минут под проточную воду. Это снимает тот негативный слой энергетики, которую камень на себя взял. Рекомендую поставить у себя на рабочем столе срез камня черного агата тем, кто много контактируют с разными людьми. Потому что агат работает с ментально-информационным полем», — резюмировала Анна Вергелес.