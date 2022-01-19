Названы пищевые привычки, которые приводят к повышенному холестерину

Человеческий организм нуждается в холестерине, но его высокие уровни увеличивают риск сердечных заболеваний . Это связано с тем, что в кровеносных сосудах остаются жировые отложения, что в конечном итоге ограничивает приток крови к артериям. Как вы понимаете, это вредно для вашего здоровья, поэтому разумнее противостоять высокому холестерину.

1 Избегайте употребления насыщенных жиров

Вместо того, чтобы запасаться продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров (например, торты, выпечка, бекон и т. Д.), постарайтесь придерживаться растительной диеты . Нездоровая, высококалорийная пища не приносит пользы нашей пищеварительной системе в целом и может привести к проблемам со здоровьем. «Диета, полная свежих овощей и фруктов, предлагает нам антиоксиданты , которые, как было доказано, предотвращают возникновение проблем с холестерином ЛПНП» , — объясняет Серена Пун , сертифицированный диетолог и знаменитый шеф-повар.

2 Избегайте употребления слишком большого количества алкоголя

Пун говорит, что у алкоголя сложные отношения с холестерином. В умеренных количествах он может быть полезен для здоровья.

3 Избегайте обработанных рафинированных продуктов

Лучше держитесь подальше от обработанных, рафинированных продуктов с углеводами и добавленными сахарами, — говорит доктор Джош Экс. Когда вы регулярно едите эти продукты, вы, вероятно, заметите повышение уровня триглицеридов и снижение холестерина липопротеинов высокой плотности.

И когда вы добавляете углеводные продукты в свой рацион, они должны быть сложными, богатыми питательными веществами углеводами, такими как сладкий картофель, бананы, бобовые, киноа и гречка.

4 Избегайте малоподвижного образа жизни

Если вы работаете из дома или прикованы к рабочему столу изо дня в день, выполняйте достаточное количество упражнений.

Помните, что вам не обязательно бежать марафон, чтобы держать конечности в движении. Найдите занятие, которое вам нравится, и вы рассчитываете регулярно заниматься этим.

Будь то езда на велосипеде, пеший туризм, фехтование или игра в футбол, движения вашего тела поддержат здоровье. Занятия тем, что вам нравится, поможет вам сохранить привычку двигаться.

5. Избегайте длительного стресса без лечения

Хотя все мы переживаем периоды в нашей жизни, которые более беспокойны и утомительны, чем другие, стресс — это то, что нужно лечить. Как говорят эксперты, когда мы испытываем хронический стресс, это становится фактором риска повышения холестерина.

«Верно также и то, что стресс может способствовать выбору образа жизни, который является факторами риска высокого холестерина, таким как неправильное питание, чрезмерное потребление алкоголя и отсутствие физических упражнений », — указывают доктора. Умение снижать стресс и напряжение — действительно один из самых важных навыков, которые нужно иметь в вашем наборе инструментов для оздоровления.

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