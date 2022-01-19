Какой сегодня праздник — 20 января — праздники 20 января — именины 20 января — именинники

В этот день (20 января) в Украине православные отмечают Собор Иоанна Предтечи. Это праздник в честь пророка Иоанна Крестителя. Святой предсказал пришествие Иисуса Христа. Его жизнь прошла в пустыне.

Праздники 20 января

Крестителем Иоанна Предтечу называют за то, что именно он крестил Спасителя в водах реки Иордан.

Что нельзя делать 20 января

• Поднимать упавшие на пол иголки и булавки;

• Смотреться в зеркало на протяжении долгого времени;

• Использовать кружки и чашки, сделанные из стекла, для питья;

• Рисковать.

Что отмечают в мире 20 января:

• День видеокамеры (в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке);

• Национальный день диск-жокея в США (отмечается в память о смерти Альберта Джеймса Фрида);

• Национальный день ириски, покрытой орешками в США;

• Национальный день любителей сыра в США и Великобритании;

• День знаний о пингвинах.

Знаменательные события 20 января:

• В 2009 году 44-м президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама — первый темнокожий президент США;

• В 1633 году 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции.

• В 1661 году во Львове основан университет Казимира. Сейчас — Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Кто родился 20 января:

Пол Стэнли, гитарист и вокалист группы KISS (родился в 1950 году);

• Базз Олдрин, американский астронавт, второй в мире человек, ступивший на поверхность Луны (родился в 1930 году);

Именины 20 января:

• Католические: Авадий, Евфимий, Мангейм, Себастьян, Фабиан.

• Православные: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.

Напомним, ранее издание «Комментарии» сообщало о том, что эксперты рассказали, какие приправы не стоит добавлять в суп во время приготовления, чтобы не испортить его вкус и запах.

Также портал «Комментарии» информировал о том, что врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, почему соленная пища не подходит в качестве закуски под алкоголь.

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