Какой сегодня праздник — 20 января — праздники 20 января — именины 20 января — именинники

В этот день (20 января) в Украине православные отмечают Собор Иоанна Предтечи. Это праздник в честь пророка Иоанна Крестителя. Святой предсказал пришествие Иисуса Христа. Его жизнь прошла в пустыне.
Праздники 20 января
Крестителем Иоанна Предтечу называют за то, что именно он крестил Спасителя в водах реки Иордан.
Что нельзя делать 20 января
• Поднимать упавшие на пол иголки и булавки;
• Смотреться в зеркало на протяжении долгого времени;
• Использовать кружки и чашки, сделанные из стекла, для питья;
• Рисковать.
Что отмечают в мире 20 января:
• День видеокамеры (в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке);
• Национальный день диск-жокея в США (отмечается в память о смерти Альберта Джеймса Фрида);
• Национальный день ириски, покрытой орешками в США;
• Национальный день любителей сыра в США и Великобритании;
• День знаний о пингвинах.
Знаменательные события 20 января:
• В 2009 году 44-м президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама — первый темнокожий президент США;
• В 1633 году 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции.
• В 1661 году во Львове основан университет Казимира. Сейчас — Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Кто родился 20 января:
- Пол Стэнли, гитарист и вокалист группы KISS (родился в 1950 году);
• Базз Олдрин, американский астронавт, второй в мире человек, ступивший на поверхность Луны (родился в 1930 году);
Именины 20 января:
• Католические: Авадий, Евфимий, Мангейм, Себастьян, Фабиан.
• Православные: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.
Напомним, ранее издание «Комментарии» сообщало о том, что эксперты рассказали, какие приправы не стоит добавлять в суп во время приготовления, чтобы не испортить его вкус и запах.
Также портал «Комментарии» информировал о том, что врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, почему соленная пища не подходит в качестве закуски под алкоголь.
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