Элджей показал своего нового «дружка»

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В социальной сети разместили удивительный пост, на котором можно увидеть известного хип-хоп исполнителя Элджея и его нового дружка. На видеоролике видно, как успешный исполнитель выгуливает своего робота, который похож на собаку.

Соответствующую публикацию продемонстрировали в аккаунте «peopletalk» в Instagram.

«Ничего необычного, просто Элджей выгуливает своего нового питомца», — подписан видеоролик в социальной сети.

Такая публикация не только удивила обычных пользователей, но и вызвала настоящую перепалку в комментариях. Люди, которые увидели этот пост, не стали молчать и принялись писать свои мнения. Стоит отметить, что большая часть из комментариев оказалась не очень приятной.

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Элджей, фото: Instagram

Элджей, фото: Instagram

«Если какает биткоинами, то вообще супер! «,»Видно голова нынче не в моде)», » Иди#от», «И тут я вспоминаю одну из серий «Чёрное зеркало», аж плохо становится…))», «Такая цепь , как будто корову ведёт», «Безумие , а взрослый казалось бы», «Скоро и пары семейные такие будут. А че жена такая и не чего не просит и не орет»,»Возьмите лучше живого из приюта», «Абсурд какой-то. Бездушный металлолом на привязи», «А столько бездумных животных», «Подойдёт тем людям,кто хотят животных ,но не готовы нести за них ответственность», «Нахрена это выгуливать? Вряд-ли этот робот справляет нужду, и вообще оде его голова?», — написали отзывы пользователи социальной сети.

Комментарии на пост "peopletalk" Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» Instagram

Комментарии на пост "peopletalk" Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» Instagram

Комментарии на пост "peopletalk" Instagram

Комментарии на пост «peopletalk» Instagram

Напомним, что Настю Ивлееву и Элджея приняли за бомжей под рестораном.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что Элджей сбежал на Кипр.

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