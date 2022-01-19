Элджей показал своего нового «дружка»

В социальной сети разместили удивительный пост, на котором можно увидеть известного хип-хоп исполнителя Элджея и его нового дружка. На видеоролике видно, как успешный исполнитель выгуливает своего робота, который похож на собаку.

Соответствующую публикацию продемонстрировали в аккаунте «peopletalk» в Instagram.

«Ничего необычного, просто Элджей выгуливает своего нового питомца», — подписан видеоролик в социальной сети.

Такая публикация не только удивила обычных пользователей, но и вызвала настоящую перепалку в комментариях. Люди, которые увидели этот пост, не стали молчать и принялись писать свои мнения. Стоит отметить, что большая часть из комментариев оказалась не очень приятной.