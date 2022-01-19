Митрополит Епифаний рассказал, как избавиться от искушений, сбивающих с пути спасения

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил всех с великим христианским праздником Крещением Господним, который ежегодно верующие отмечают 19 января.

Соответсвующий пост появился на странице Епифания в соцсети Facebook. В своей поздравительной публикации митрополит также углубился в библейскую историю о Творце и о реке Иордан, в водах которой Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

«Спаситель не имел грехов, и крещение не могло сделать Его чище или святее. Однако Он так же, как и каждый человек, терпел соблазны от дьявола. Во время 40-дневного поста в пустыне Спасителя соблазняют: властью, богатством, гордыней – и Он отвергает грех и словом Божьим прогоняет дьявола и показывает нам пример борьбы и преодоления соблазнов», — написал Епифаний.

Митрополит Епифаний, фото: Facebook

Митрополит Епифаний, фото: Facebook

Также митрополит оставил теплые пожелания, которые наверняка откликнутся в душе у каждого его читателя.

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«Пусть Божья поддержка поможет вам сопротивляться искушениям, сбивающим с пути спасения, а память о Крещении Спасителя укрепляет в вере и вдохновляет быть преданными Богу и подражать Ему в каждом добром поступке», — подытожил Епифаний.

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