Митрополит Епифаний рассказал, как избавиться от искушений, сбивающих с пути спасения

Митрополит Епифаний, фото: Facebook

Также митрополит оставил теплые пожелания, которые наверняка откликнутся в душе у каждого его читателя.

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«Пусть Божья поддержка поможет вам сопротивляться искушениям, сбивающим с пути спасения, а память о Крещении Спасителя укрепляет в вере и вдохновляет быть преданными Богу и подражать Ему в каждом добром поступке», — подытожил Епифаний.

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