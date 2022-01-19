Трое детей сгорели в доме в Черниговской области

На Черниговщине трое малышей – 5-летние двойняшки, это мальчик и девочка, их 4-летний брат и 48-летняя бабушка стали жертвами огненной стихии в собственном доме. Трагедия произошла вчера в населенном пункте Браница. Огонь, царивший на усадьбе, увидел ее житель, когда к вечеру пришел в дом с работы. Об этом сообщает ТСН.

В огне погибла еще и бабушка малышей (фото из открытых источников)

За малышами ухаживали дедушка и бабушка, ведь их дочь и мама малышей воспитывала их сама. Она работала в столице, на автомойке. Крестьянин рассказал, когда ступил на усадьбу, из-под кровли уже валил дым. Он выбил оконные стекла, оттуда вырвалось пламя. Хозяин утверждает, что если бы пришел хоть часом раньше, то беды не случилось бы.

Этот населенный пункт очень разбросан, занимает немалую территорию. От ближайших соседей к дому, где произошло бедствие метров сто. Там живет пожилая женщина, которая могла и не увидеть, как горела усадьба.

Тушили пожар 16 пожарных. Четыре пожарных автомобиля очень быстро мчались в Браницу.

Владелец сгоревшего дома в состоянии шока. Детские игрушки, уцелевшие во дворе, все время внушают горькие воспоминания о малых внуках. От дома, к которому недавно достроили просторную веранду и проводили в помещение воду, остались одни сгоревшие развалины.

Мама трех малышей, 24-летняя Алина вся почернела от внезапной беды. В последний раз малышей видела несколько дней назад. Отмечали день рождения двойняшек, им исполнилось по 5 лет. Односельчане искренне сочувствуют ей.

Местные жители рассказывают, что малышам здесь были рады. За ними хорошо ухаживали, хотя семья жила скромно и состояла на учете в социальной службе. Жители села говорят, что когда начало гореть, малыши с бабушкой днем просто отдыхали.

Спасатели выдвигают две версии этой страшной беды: это – неисправность печного отопления или замыкание электропроводки.

Теперь в Бранице от дома к дому собирают средства, чтобы похоронить бабушку с тремя внуками. Только за три недели 2022 года в пожарах погибли 14 жителей Черниговской области. Поэтому пожарные отмечают осмотрительность при использовании печного отопления.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в Черниговской области во время пожара в доме сгорели трое маленьких детей.

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