Европа подсчитала продажи новых автомобилей. Результаты падения впечатляющие

Продажи новых автомобилей в Европе падают в последние полгода. Рекордным по темпам падения стал декабрь, когда продажи упали почти на 33%. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), 2021 год был наихудшим для автомобильной промышленности за несколько последних десятилетий.

Всего за год в Европе, включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию, было продано 11,8 млн новых авто. Для сравнения: в 2019 году – до пандемии коронавируса – европейцы купили 15,8 млн машин.

Больше всего в декабре 2021 года продажи упали в:

Италии – на 27,5%;

Германии – на 26,9%;

Испании – на 18,7%;

Франции – на 15,1%.

Согласно данным, собранным в ноябре прошлого года, Германия произвела на 40% меньше автомобилей, чем в 2015 году. А в 2020 году спад производства легковых автомобилей в Европе составил 23,3%.

Несмотря на то, что 2021-й должен стать годом восстановления, нехватки полупроводников и другого сырья, а также появление штамма Omicron, снова замедлили производство.

Volkswagen Group в декабре прошлого года продала на 30,5% меньше автомобилей. Продажи BMW упали на 22,2%. Daimler сократил продажи на 16%.

Эти данные Bloomberg объясняет сильными ограничениями, которые пришлось ввести в Германии с приходом штамма Omicron. Данные показывают, что в последнем квартале года самая большая экономика Европы сократилась на 1%, что, несомненно, повлияло на автомобильный сектор, один из важнейших в стране.