В Индии пьяный мужчина перерезал горло человеку вместо козы во время жертвоприношения

Пьяный мужчина убил человека во время жертвоприношения животного. Он должен был обезглавить козу.
Об этом сообщает «free press».
Так, стало известно, что в Индии пьяный мужчина убил человека во время жертвоприношения животного во время празднования Санкранти. Сообщается, что убийство произошло по ошибке.
35-летний мужчина по имени Суреш, держал в руках козла, предназначенного для принесения в жертву, в деревне Валасапалли в районе Читтур штата Андхра-Прадеш. Обвиняемый по имени Чалапати должен был принести в жертву животное и отрубить козе голову, однако вместо этого он перерезал горло Сурешу ножом.