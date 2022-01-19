В Индии пьяный мужчина перерезал горло человеку вместо козы во время жертвоприношения

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Пьяный мужчина убил человека во время жертвоприношения животного. Он должен был обезглавить козу.

Об этом сообщает «free press».

Так, стало известно, что в Индии пьяный мужчина убил человека во время жертвоприношения животного во время празднования Санкранти. Сообщается, что убийство произошло по ошибке.

35-летний мужчина по имени Суреш, держал в руках козла, предназначенного для принесения в жертву, в деревне Валасапалли в районе Читтур штата Андхра-Прадеш. Обвиняемый по имени Чалапати должен был принести в жертву животное и отрубить козе голову, однако вместо этого он перерезал горло Сурешу ножом.

Коза, изображение иллюстративное: YouTube

Коза, изображение иллюстративное: YouTube

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Мужчина сильно истекал кровью и был доставлен в государственную больницу Маданпелле. Там медики не смогли ему помочь, ведь травма оказалась не совместима с жизнью. В местных сообщениях говорится, что Чалапати был арестован полицией.

Стоит отметить, что санкранти — индуистский праздник, посвященный поклонению богу Солнца, Господу Сурье. Фестиваль отмечает день, когда солнце переходит в Макара Раши или зодиака Козерога.

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