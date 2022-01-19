Украинские защитники традиционно отпраздновали Крещение

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19 января традиционно в Украине празднуют Крещение. В этот день принято освящать воду и нырять в прорубь, к последней традиции присоединились и военнослужащие.

Об этом сообщили на фейсбук-странице «Операции объединенных сил».

Так, стало известно, что военнослужащие, выполняющие задачи в операции Объединенных сил отпраздновали третье из великих христианских праздников – Крещение Господне. Все желающие военнослужащие приняли участие в таинстве Крещения и после молитвы и обряда освящения традиционно окунулись в проруби.

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

Заметим, что возле прорубей были развернуты пункты обогрева и дежурили медицинские работники, чтобы помочь в случае необходимости.

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

«Стоит отметить, что командование Объединенных сил заранее позаботилось об организации этого мероприятия. Возле прорубей были развернуты пункты обогрева и дежурства медицинских служб и спасателей. Военнослужащие имели возможность выпить горячего чая и отведать еду, что приготовили военные повара непосредственно на берегу водоема. — отметили в ООС.

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС

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