Украинские защитники традиционно отпраздновали Крещение

19 января традиционно в Украине празднуют Крещение. В этот день принято освящать воду и нырять в прорубь, к последней традиции присоединились и военнослужащие.

Об этом сообщили на фейсбук-странице «Операции объединенных сил».

Так, стало известно, что военнослужащие, выполняющие задачи в операции Объединенных сил отпраздновали третье из великих христианских праздников – Крещение Господне. Все желающие военнослужащие приняли участие в таинстве Крещения и после молитвы и обряда освящения традиционно окунулись в проруби.