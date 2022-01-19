Названы восемь ранних признаков диабета

С сахарным диабетом сталкивается огромное число людей по всему миру, но некоторые признаки и сигналы болезни можно попросту не заметить. Специалисты клиники Майо перечислили восемь ранних, но опасных симптомов этого заболевания.

По словам медиков, соответствующие изменения в организме должны стать причиной обращения к врачу: повышенная жажда и мочеиспускание; усталость; затуманенное зрение; неожиданная потеря веса; повышенное чувство голода; медленно заживающие язвы и частые инфекции; красные опухшие десны; покалывание или онемение в руках или ногах.

Понимание вероятных признаков диабета может привести к ранней диагностике и лечению, которые позволят предотвратить осложнения болезни и поправить здоровье, поделились подробностями эксперты. Главная проблема – на ранних стадиях диабет может никак о себе не сигнализировать.

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