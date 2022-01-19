Наглец схватил Машу Ефросинину за пятую точку, но тут же был повержен её мужем

Популярная украинская телеведущая, блогер и благотворительница Маша Ефросинина, которая занимается собственным проектом «Экзамен на откровенность» на YouTube, часто делится с аудиторией интересными публикациями в своем Instagram, где за ней следит 1,5 миллиона человек.

На YouTube канале Маши Ефросининой вышел новый выпуск её авторского шоу «Экзамен на откровенность». В этот раз она взяла интервью у известного украинского боксера Александра Усика. Но, зрители узнали не только интересные подробности из жизни спортсмена, но и сама телеведущая поведала захватывающую историю о драке своего мужа Тимура Хромаева в Нидерландах на Новый год.