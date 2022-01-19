Наглец схватил Машу Ефросинину за пятую точку, но тут же был повержен её мужем

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Популярная украинская телеведущая, блогер и благотворительница Маша Ефросинина, которая занимается собственным проектом «Экзамен на откровенность» на YouTube, часто делится с аудиторией интересными публикациями в своем Instagram, где за ней следит 1,5 миллиона человек.

На YouTube канале Маши Ефросининой вышел новый выпуск её авторского шоу «Экзамен на откровенность». В этот раз она взяла интервью у известного украинского боксера Александра Усика. Но, зрители узнали не только интересные подробности из жизни спортсмена, но и сама телеведущая поведала захватывающую историю о драке своего мужа Тимура Хромаева в Нидерландах на Новый год.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Как заявила телеведущая, во время их прогулки по ночному Амстердаму к ней пристал афроамериканец. Супруг, словно доблестный воин, решил вступиться за свою женщину и полез в драку. Но, силы были неравны — он пошел на 12 человек. К счастью, полиция была неподалеку и буквально спасла жизнь мужчине. Ефросинина настолько перепугалась за Хромаева, думала — это их последняя прогулка.

«Огромное количество людей на улице, полночь, все гуляют. Все, конечно же, в любых состояниях, которые там только возможны. И нам навстречу шла компания, наверное, человек двенадцать, парней-афроамериканцев. И один из них взял и схватил меня за пятую точку. Типа: «Hey baby!». И мой Тимур, развернувшись, прям полез в драку с этими двенадцатью людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что они его просто убьют. Но полиция была рядом», — поделилась телеведущая.

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Напомним, Маша Ефросинина поделилась с Олей Поляковой впечатлениями от первого с*кса: «Много боли и страданий»

Как сообщал Знай.ua, Маша Ефросинина объяснила, почему дочь вернулась после года учебы в Канаде: «Ей некуда идти…»

Также портал Знай.ua писал, что Машу Ефросинину даже мороз на улице не остановил — «голые» ноги, но зато в шубе: «Дико переживала»

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