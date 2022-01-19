Названы два витамина, которые могут увеличить риск развития рака

Витамин B12 и фолиевая кислота могут повышать риск развития рака, сообщает Daily Express. Такие данные были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации. Фолиевая кислота помогает человеческому организму производить здоровые эритроциты.

Было обнаружено, что у пациентов в Норвегии, принимавших фолиевую кислоту и витамин B12, возрастал риск развития рака в сравнении с теми пациентами-сердечниками, которые данных добавок не принимали. Были проанализированы данные по 7 тысячам человек, которые принимали либо витамины, либо плацебо с 1998 по 2005 годы.

«Итак, прием фолиевой кислоты и B12 связывают с повышением риска развития рака на 21%, повышением риска смерти от рака на 38% и повышением риска смерти по любым причинам на 18%», – говорится в материале.

Также сообщается, что эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, не стоит принимать фолиевую кислоту в течение двух часов до или после приема лекарств от нарушений пищеварения.

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