Лучшие фильмы с погибшем Гаспаром Ульелем — «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка»

Гаспар Ульель, фильм «Долгая помолвка»

Гаспар также снялся в биографическом фильме о жизни великого кутюрье Ива Сен-Лорана в период с 1965 по 1976 год. В сюжете он — молодой парень, сделавший себе громкое имя в мире высокой моды. Головокружительный взлет его карьеры сопровождается гламурными вечеринками и безустанными поисками вдохновения. Он так вжился в роль, что даже стал похож на Сен-Лорана внешне. Картина получила положительные отзывы от влиятельных кинокритиков, а Ульель в очередной раз доказал неоспоримость своего актерского таланта.