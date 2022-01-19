Лучшие фильмы с погибшем Гаспаром Ульелем — «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка»

Топ фильмов с французским сердцеедом Каспаром Ульелем.
Как известно, 19 января французский актер погиб в 37-летнем возрасте из-за остановки сердца. Его госпитализировали в больницу на вертолёте после травматичного падения во время катания на лыжах. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти знаменитость, но судьба распорядилась иначе. Пусть теперь Гаспара Ульеля нет с нами, но память о нём будет жить вечно благодаря его большому вкладу в кинематограф.
Гаспар Ульель
Большую популярность актеру принёс фильм «Ганнибал: Восхождение», где он сыграл главную роль изощренного и харизматичного маньяка-убийцу, в раннем детстве получившего психологическую травму, которая пробудила самые темные стороны его личности. По сюжету, им движет жажда мести, из-за чего он совершает жестокие преступления.
Гаспар Ульель, фильм «Ганнибал: Восхождение»
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Не менее громкий успех возымел романтический фильм «Долгая помолвка» − совершенно прекрасная, искренняя и эмоциональная история любви, которая разворачивается в военное время. Молодая девушка Матильда (Одри Тату) не теряет надежды в поисках своего возлюбленного Монека, которого играет Гаспар Ульель. Даже известие о смерти любимого не сокрушит ее веру в то, что он к ней непременно вернется.
Гаспар Ульель, фильм «Долгая помолвка»
Гаспар также снялся в биографическом фильме о жизни великого кутюрье Ива Сен-Лорана в период с 1965 по 1976 год. В сюжете он — молодой парень, сделавший себе громкое имя в мире высокой моды. Головокружительный взлет его карьеры сопровождается гламурными вечеринками и безустанными поисками вдохновения. Он так вжился в роль, что даже стал похож на Сен-Лорана внешне. Картина получила положительные отзывы от влиятельных кинокритиков, а Ульель в очередной раз доказал неоспоримость своего актерского таланта.
Гаспар Ульель, фильм «Сен-Лоран. Стиль – это я»
Другие фильмы, в которых Гаспар Ульель блестяще сыграл главные и второстепенные роли — «Принцесса де Монпансье» 2010, «Месть бедняка» 2007, «Целуй кого хочешь» 2002 год.
Гаспар Ульель
Напомним, звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель умер после неудачного падения на лыжах: медики боролись до последнего
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