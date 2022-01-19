68-летний Андрей Макаревич снова станет отцом — 4 жена рокера из «Машины времени» беременна

Известный 68-летний российский рок-музыкант Андрей Макаревич впервые подтвердил, что его новая жена Эйнат Кляйн, которая младше его на 30 лет, беременна.

Как известно, лидер группы «Машина времени» узаконил отношения, длившиеся 5 лет, в 2019 году. Пара познакомилась во время путешествия по Эфиопии. Примечательно, что ранее избранница рокера была Инной и жила в России, но после переезда в Израиль она взяла себе более звучное имя — Эйнат Кляйн. Девушка увлекается журналистикой и фотографией, а также работала гидом. Возлюбленная Макаревича младше его на 30 лет, но похоже, этот факт никак не мешает их отношениям.