68-летний Андрей Макаревич снова станет отцом — 4 жена рокера из «Машины времени» беременна

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Известный 68-летний российский рок-музыкант Андрей Макаревич впервые подтвердил, что его новая жена Эйнат Кляйн, которая младше его на 30 лет, беременна.

Как известно, лидер группы «Машина времени» узаконил отношения, длившиеся 5 лет, в 2019 году. Пара познакомилась во время путешествия по Эфиопии. Примечательно, что ранее избранница рокера была Инной и жила в России, но после переезда в Израиль она взяла себе более звучное имя — Эйнат Кляйн. Девушка увлекается журналистикой и фотографией, а также работала гидом. Возлюбленная Макаревича младше его на 30 лет, но похоже, этот факт никак не мешает их отношениям.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Слухи об интересном положении журналистки появились после того, как Андрей и Эйнат побывали на светском мероприятии. Многие обратили внимание на изменившуюся фигуру девушки. После сын музыканта Иван сообщил радостную новость и подтвердил догадки, но предпочел не вдаваться в подробности. Сам певец впервые прокомментировал информацию о том, что готовится стать отцом.

«Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!» — высказался Андрей Вадимович.

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Для 37-летней Эйнат это будет не только первый, но и поздний ребенок. Как говорят в окружении рокера, решение стать родителями было для супругов взвешенным, и ожидаемый малыш очень желанный. По некоторым сведениям, Макаревич и его избранница ждут сына. И назвать хотят Вадимом в честь деда, но это пока только планы, которые могут поменяться.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

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