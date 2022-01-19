Чем белые яйца отличаются от коричневых: развенчан популярный миф

Куриный яйца — очень популярный продукт, который лежит в основе многих блюд. Однако существует несколько мифов, которые на самом деле не работают.

В частности, мифы касаются пользы и вкусовых качеств, на которые якобы влияет цвет скорлупы, передает Час Пик со ссылкой на информацию СМИ.

Почему скорлупа яиц отличается по цвету?



Главное отличие в цвете скорлупы яиц заключается в породе кур: птицы с коричневым или черным оперением несут, как правило, коричневые яйца, птицы с белым оперением — белые. Стоимость коричневых яиц может быть дороже из-за того, что темные птицы чаще всего крупнее по размеру и на их содержание необходимо больше затрат.

Кроме того, на состояние скорлупы может влиять возраст птицы. Чем моложе курица, тем скорлупа будет толще.

Какие яйца полезнее и вкуснее?



Никакой принципиальной разницы по вкусу и полезности между белыми и коричневыми яйцами нет. На эти параметры влияет не скорлупа, а то, чем питалась птица. Если рацион был скудным, то и в яйцах полезных веществ будет меньше.

Читайте также: «Подседушники!»: В одной из украинских маршруток обнаружили необычный «урожай» (фото)