Какое жилье будут искать в 2022 году: эксперт указал неожиданный акцент

Украинцы при избрании жилья все большее внимание уделяют создаваемой инфраструктуре, имеющейся рекреации (озера, луга, леса), современной архитектуре, а также использованию инновационных технологий в строительстве. Таковы первоочередные приоритеты украинских инвесторов и в первом полугодии 2022 года, считает основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

«Хаотичная застройка Киева, которая велась в течение 20 последних лет, не способна удовлетворить желания покупателей нового поколения, стремящихся жить в комфортной и в то же время просторной среде. Им не нужны квадратные метры – им важно найти свое пространство для комфортной жизни в городе и среди дикой природы», – считает эксперт.

По мнению Пидвысоцкого, в 2022-2025 годах подавляющее большинство покупателей – около 70% – будут интересоваться проектами, инфраструктура которых создается «с нуля», и будет самодостаточной, так называемыми «новыми городами». Такие проекты можно реализовать только на больших территориях площадью от 100 га.

Эксперт подчеркнул, что «новые города», тренд на создание которых наблюдается в США и Европе, должны совмещать в себе современную инфраструктуру с окружающей средой.

«Создание города с нуля позволяет девелоперу распланировать его в соответствии с потребностями будущих жителей. Например, до трети территории будущих «городов» будет занимать девственная природа», – считает Пидвисоцкий.

Новые масштабные проекты, строительство которых рассчитано на 7-10 лет, должны не только соответствовать современным трендам создания интеллектуального жизненного пространства, но и опережать их. Именно поэтому, как считает Пидвысоцкий, покупателю будет крайне важно, чтобы новые проекты были построены и оснащены самой современной «начинкой», а это технологии Big Data, AR, AI, IoT, которые позволят фиксировать и стимулировать комфортную жизнь будущих жителей.

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