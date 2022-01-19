Марионетка странной формы: родители «онемели» при виде фаллической игрушки в книге

Эмма Янг сказала, что очень громко засмеялась после того, как взяла книгу «Суперчервь» для своей трехлетней дочери. Однако она заметила что-то странное во встроенной в книгу пальчиковой марионетке.

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Мама была в ступоре при виде детской книги о червях. Пальчиковая кукла довольно неподходящей формы огорошила женщину.

Это книжка с картинками со встроенной пальчиковой марионеткой главного героя, рассказывающая о жизни «сверхдлинного и сверхсильного» червя.