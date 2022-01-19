Марионетка странной формы: родители «онемели» при виде фаллической игрушки в книге

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Эмма Янг сказала, что очень громко засмеялась после того, как взяла книгу «Суперчервь» для своей трехлетней дочери. Однако она заметила что-то странное во встроенной в книгу пальчиковой марионетке.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Мама была в ступоре при виде детской книги о червях. Пальчиковая кукла довольно неподходящей формы огорошила женщину.

Это книжка с картинками со встроенной пальчиковой марионеткой главного героя, рассказывающая о жизни «сверхдлинного и сверхсильного» червя.

Книга

Книга

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Розничная цена 7,50 фунтов стерлингов в местном магазине Эммы «Асда» также имеет отверстие на каждой странице, позволяющее читателям использовать марионетку.

Однако сразу же мама заметила что-то странное в марионетке и, рассмеявшись, загрузила ее изображение в социальные сети.

Многие другие родители прокомментировали это, согласившись с тем, что это очень похоже на мужские половые органы.

Ее пост в Facebook набрал более 12 000 лайков от потрясенных смехом родителей.

Книга

Книга

Эмма продолжила: «Я думала, что это холодное, морозное, хмурое утро, поэтому я подумала, что другие улыбнутся, если поделятся фотографиями. Как и другие заявляли, это не было похоже на червя!»

Один человек прокомментировал ее фотографию: «Я определенно не настолько взрослый, чтобы иметь эту книгу и не читать без смеха».

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