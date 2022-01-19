Клопотенко о меню в школах

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В школах и садах нашей страны с января этого года кардинально изменили питание. Сейчас в социальных сетях размещено немало сообщений, где жестко критикуют инициатора таких изменений, известного украинского повара Евгения Клопотенко.

Боятся: Клопотенко рассказал, почему родители раскритиковали новое меню в школах

Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню (фото из открытых источников)

Почему украинцы недовольны новыми блюдами, которые готовят для их детей? Об этом сообщает сам Клопотенко на YouTube-канале ISLND TV.

В частности, инициатор школьных новаций отметил, что родители критикуют новые школьные обеды по той причине, что теперь там появились новые наименования продуктов, которые они никогда не пробовали, и потому все это вызывает у них определенный страх. Они беспокоятся о своих детях и их пугают новые блюда, которыми теперь их будут кормить.

По словам известного кулинара, ему выдвигают упреки за чабрец, который он добавляет в блюда. Потому что они его никогда не пробовали и убеждены, что эта специя будет вонять. Или еще пишут, что не хотят никаких изменений, пусть школьники и дальше потребляют свое пюре, потому что оно нравится родителям. Не затрагивай это блюдо. Потому что чабрец – это уже новое.

Евгений даже получил консультацию у специалиста-нейробиолога, чтобы знать почему земляка не нравятся некоторые наименования блюд.

Также инициатор перемен в школьном меню утверждает, что наши граждане не воспринимают новое. В них сформировано мнение, что все эти изменения нанесут ущерб им или их детям. Многие папы и мамы учеников не знают, какое на вкус кари или куркума. Так поступали их родители, которые не знают вкуса этих продуктов и их не научили положительно воспринимать что-то новое, поэтому и новации кажутся им дикими, только пугающими.

Клопотенко говорит о том, что в семьях отправляют в школу детей, будто им там грозит смертная казнь. Ибо не проинформированы, что они там потребляют. Вместе с тем, их не пугает, что их потомки могут употреблять в пищу бесполезный майонез, что может отразиться на здоровье их детей тогда, когда их не будет на этом свете.

Кулинар резюмировал, что его миссия — уйти из этого мира раньше этих детей. Так он комментирует возможные опасения своих подписчиков в социальных сетях.

Следует напомнить, что «Комментарии» сообщали , что родители«ломать копья» за чай с сахаром и сосиски.

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