Как выглядел Игорь Николаев без знаменитых усов

Стало известно как выглядел Игорь Николаев без усов. Об этом сообщает портал Cosmopolitan.
Известный российский певец, актер, поэта и композитор Игорь Николаев, который также знаком аудитории как бывший супруг артистки Наташи Королевой вероятно вхъодит в топ российских и советских артистов по количеству собранных наград. На данный момент в его дискографии больше двадцати альбомов и множество синглов.
Игорь Николаев. Фото: Cosmopolitan
Неотъемлемой частью образа Игоря Николаева являются его усы. Сегодня представить звезду без них просто нереально — настолько сильно он сросся с этим «аксессуаром».
Дело в том, что данный элемент имиджа парень начал выращивать с самого детства. Николаев рассказывал, что пытался походить на кумиров детства — Владимира Мулявина из ансамбля «Песняры» и эстрадного певца Леонида Борткевича. Да и в восьмидесятых у советских мужчин была мода на усы.
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Игорь Николаев, фото с Instagram
Однако в один прекрасный день Игоря Николаеа их заставили сбрить, ведь в 24 года он попал в советскую армию. Перед принятием присяги новобранцу пришлось лишиться своего элемента имиджа, что очень его расстроило. Однако с тех времен он не расставался со своими прекрасными усами.
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