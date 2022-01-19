Как выглядел Игорь Николаев без знаменитых усов

Игорь Николаев, фото с Instagram

Однако в один прекрасный день Игоря Николаеа их заставили сбрить, ведь в 24 года он попал в советскую армию. Перед принятием присяги новобранцу пришлось лишиться своего элемента имиджа, что очень его расстроило. Однако с тех времен он не расставался со своими прекрасными усами.

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