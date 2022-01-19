Общежитие ушло в землю из-за рухнувшей стены

Общежитие в городе Днепре буквально рухнуло на глазах у жильцов, повредив сеть отопления, водоснабжения и пола.
Инцидент произошел произошел в субботу, 15 января, около 18:00. Перестенок в одном из подсобных помещений малосемейного общежития на улице Котляревского, 4, просто вывалился и повредил все коммуникации в доме — трубы отопления и подачи водоснабжения.
Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
Стена упала возле подсобного помещения. Там никого не было, так что обошлось без пострадавших. Жители сразу вызвали аварийщиков. Но пока ждали их, пришлось собственноручно разобрать стену и перекрыть подачу воды.
«Я вот живу наверху, услышала такой «гуп» и треск. Когда мы сюда уже спустились, вода через стенку хлестала в коридор и тут же все было», — рассказала жительница общежития.
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Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
В обслуживающей компании объяснили, что разрушенную стенку строили сами жильцы. Так что говорят, комнату отремонтируют, но вот восстанавливать ничего не будут.
«Никакого фундамента по этим простенкам нет перевязки со стеной – просто пол кирпича выложили в данном доме. Вот пробоина получилась, ее заложили, и мы забетонируем и сделаем ровный пол», – отметил Александр Степаненко, главный инженер обслуживающей компании.
Сообщается, что ранее люди регулярно жаловались на жилищные условия, а точнее, их отсутсвие. Ведь то, что оставил после себя обвал здания явно не пригодно для жизни. Дом в целом находился в аварийном состоянии еще до этого инцидента. Известно, что в общежитии проживает около 400 человек.
Нижнеднепровский трубопрокатный завод передал его в собственность города 15 лет назад. Одним из условий передачи было удовлетворительное состояние дома и его коммуникаций, каким оно и было на тот момент. Сейчас же из-за отсутствия гидроотвода по периметру дом дал усадку: по всему зданию трещины, в некоторые из них поместится кулак.
Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор
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