Общежитие ушло в землю из-за рухнувшей стены

Фото разрушенного дома в Днепре, Информатор

В обслуживающей компании объяснили, что разрушенную стенку строили сами жильцы. Так что говорят, комнату отремонтируют, но вот восстанавливать ничего не будут.

«Никакого фундамента по этим простенкам нет перевязки со стеной – просто пол кирпича выложили в данном доме. Вот пробоина получилась, ее заложили, и мы забетонируем и сделаем ровный пол», – отметил Александр Степаненко, главный инженер обслуживающей компании.

Сообщается, что ранее люди регулярно жаловались на жилищные условия, а точнее, их отсутсвие. Ведь то, что оставил после себя обвал здания явно не пригодно для жизни. Дом в целом находился в аварийном состоянии еще до этого инцидента. Известно, что в общежитии проживает около 400 человек.

Нижнеднепровский трубопрокатный завод передал его в собственность города 15 лет назад. Одним из условий передачи было удовлетворительное состояние дома и его коммуникаций, каким оно и было на тот момент. Сейчас же из-за отсутствия гидроотвода по периметру дом дал усадку: по всему зданию трещины, в некоторые из них поместится кулак.