Врач-сомнолог назвала главную опасность недосыпа

Американский врач-сомнолог Ребекка Роббинс в интервью The Telegraph рассказала о главных опасностях недосыпа.

По словам собеседницы издания, в течение дня человеческий мозг вырабатывает определенные токсины. Их накопление можно встретить при развитии болезни Альцгеймера и слабоумии. Сон является лучшим способом избавиться от токсинов.

«Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины», — поделилась подробностями врач.

Кроме того, недостаток сна может сказаться на уровне иммунитета. Он повышает вероятность заболевания простудой и гриппом в два раза, а также замедляет выработку антител после вакцинации, предупредила специалист по исследованию сна.

Чтобы улучшить сон, эксперт порекомендовала каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время. Для расслабления и засыпания ложиться в кровать необходимо на 30 минут раньше. Тем, кто не может заснуть, лучше не включать гаджет, а сесть и помедитировать, резюмировала Роббинс.

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