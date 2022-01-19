Мошенники воруют телефоны и берут кредиты через «Дию»

Киевлянка пострадала от кредитных мошенников, взявших кредит на ее имя из-за «Дии». Об этом сообщает пользовательница Facebook Наталья Сом, пишет dev.uа.

«История случилась с моей коллегой, на видео все ясно видно, как у девушки в из кармана куртки мастерски вытащили телефон, но видео выложить не могу, потому что ведется следствие… Телефон моей подруги, сломали за 14 минут, все пароли оказались для воров слишком простыми, вероятно», – пишет она.

По словам Сом, через локатор можно было отследить. В 17.30 отследили по локатору, в 17.30 локатор выключили, в 17.31 ID уже изменено.

«С такой же легкостью они получили доступ к «Дие» со всеми документами и успели подать заявку на оформление кредита», – пишет пользователь.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, анализируя ситуацию, отмечает, что пострадавшая сразу обратилась в полицию, даже передала видео с камеры, на которой видно, как две женщины воруют телефон, а неизвестный мужчина их «страхует».

Все это случилось в последний день 2021 года. И никакого продвижения по делу нет.

Корсун пишет, что в том же участке пострадавшая познакомилась с молодым человеком, у которого тоже украли телефон. После этого у него из-за monobank повысили кредитный лимит и вывели деньги.

По его мнению, приложение «Дия» недостаточно защищено.

«Разработчики приложения никогда не думали о безопасности пользователей. И поэтому вина лежит именно на них – на набравшихся наглости внедрить проект с персональными данными миллионов украинцев, не имея малейшего представления о кибербезопасности и защите этих самих данных», – отмечает Корсун.

Также он приводит еще один подобный случай, произошедший с пользовательницей Антониной Оксаныч. У нее мошенники подсмотрели пароль к телефону, украли аппарат, зашли в «Дию» и набрали кредитов на 39 тыс. грн.

Как отмечает Корсун, это уже шестой случай, когда мошенники кредитуют пострадавших из-за похищенных гаджетов и «Дии».

«И даже полиция подтвердила, что доступ к «Дие» позволяет оформлять онлайн-кредиты», – пишет эксперт.

В Минцифри указанную выше информацию назвали фейком.

Напомним, Министерство цифровой трансформации изменило процедуру создания электронного «Дия.Подпись», которое необходимо для генерирования Covid-сертификатов, в частности, убрав потребность в движениях головой.