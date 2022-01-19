Названы лучшие источники белка для пожилых людей

Согласно некоторым исследованиям, после достижения 30-летнего возраста люди теряют от 3 до 8 процентов мышечной массы каждое десятилетие. Замедлить этот процесс помогут поддержание активности и веса, а также ежедневное употребление достаточного количества белка.

Однако достичь этой цели зрелым и пожилым людям нелегко, особенно тем, кто разменял восьмой десяток. Поэтому пожилым людям крайне важно включать в свой рацион пищу, обогащенную белками и аминокислотами.

«Аминокислоты являются строительным материалом для мышц. Но, в частности, одна аминокислота — лейцин — стимулирует рост мышц и снижает их потерю у пожилых людей», — говорится в материале!

Специалисты рекомендуют людям после 50 лет включать в свой рацион продукты, которые богаты лейцином: это, в частности, молоко, греческий йогурт, нежирное мясо, рыба, тофу и другие соевые продукты.

Также стоит обратить внимание на другие морепродукты, бобы, чечевицу и яйца. При этом важно распределять потребление богатой белком пищи в течение дня.

«Люди, как правило, съедают львиную долю белка за обедом. Но аминокислоты более эффективны для наращивания мышечной массы, когда они потребляются в течение дня», — отмечается в материале.

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