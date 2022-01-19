Украинские производители стекла останавливают работу из-за цен на газ

На предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 тысяч человек, однако их рабочие места оказываются под угрозой
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Три предприятия стекольной отрасли прекратили работу в результате роста цен на газ. Об этом сообщает ассоциация производителей «Стекло Украины».
Отмечается, что три производителя уже полностью остановились, а «остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей».
Причина в том, что газ приводит к 50% себестоимости стеклянной продукции. Значительный рост цен на энергоносители влечет за собой стремительный рост конечной цены украинской продукции.
В ассоциации отмечают, что на всех предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 тысяч человек. Однако рабочие места оказываются под угрозой, ведь производства быстро становятся убыточными и находятся в стадии банкротства и полного закрытия.
Следовательно, производители обратились в Кабинет министров с просьбой разработать программу поддержки отрасли с предоставлением льготных антикризисных кредитов. Также они просят компенсировать цены на газ в период кризисной ситуации и разрешить участвовать в покупке «социального» газа.
Напомним, украинская власть действует неправовым способом и еще сильнее усугубляет энергетический и экономический кризис, введя регулирование цен на газ для определенных аграрных предприятий.
Также, отключения от газа могут начаться уже в феврале.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в Украине достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.