Юрий Горбунов и Катя Осадчая скрыли лицо младшего сына, празднуя юбилей

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Напомним, Катя Осадчая на пляже похвасталась идеальной фигурой в 38 лет: после двух родов выглядит, как школьница. Украинская телеведущая показала как провела отдых в Таиланде

Ранее Знай писал, неужели опять беременна? Всегда стройная Катя Осадчая показала животик, Юрий Горбунов с сыном взялись за весло. Мокрая Катя Осадчая показала, кто в их семье-самый серьезный

Также Знай сообщал, «тебе папа сказал…»: Юрий Горбунов превратил 4-летнего сынишку Кати Осадчей в «Призрачного гонщика». Известный телеведущий, после новогодних праздников, успел весело и полезно провести время со своим 4-летним сыном

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