Юрий Горбунов и Катя Осадчая скрыли лицо младшего сына, празднуя юбилей

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов показал, как подрос младший сын Даниил, родившийся летом 2021 года.
Юрий Горбунов имеет немало поклонников, поэтому он пытается частенько радовать своих поклонников новыми фото, видео или же просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ним следит миллион человек.
Фото со страницы Юрия Горбунова
На этот раз муж Екатерины Осадчей решил поделиться милыми семейными кадрами. В частности он показал, как с лета успел подрасти его младший сын Даниил. Оказалось, что 19 января ему исполнилось уже пять месяцев.
Фото со страницы Юрия Горбунова
На одном из фото Юрий Горбунов позирует держа на руках маленького сына. Папа и сынишка мило прижались головами друг к другу. Для фото телеведущий надел теплый вязаный свитер черного цвета, а Даниил позировал в костюме бежевого цвета.
Фото со страницы Юрия Горбунова
«Нам сегодня 5 месяцев!! Так все быстро!! Расти сыночек здоровым и счастливым!!!»,- так Юрий Горбунов подписал опубликованные кадры с семьей.
Поклонники принялись поздравлять сына Горбунова с первой солидной датой, к тому же некоторые отметили, что он похож на своего отца.
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«Юра, а сын похож на вас», «Поздравляю малыша и счастливых родителей», «Поздравляю, а нам сегодня 2 месяца», — отметили они.
Скриншот комментариев
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