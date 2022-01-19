Астронавт показал впечатляющие кадры полярного сияния из космоса (видео)

Французский астронавт Тома Песке поделился видео полярного сияния, которое он запечатлел в свободное от научных экспериментов время на борту Международной космической станции.

«Все еще достаю фото из последних дней миссии… Я очень хорошо помню это полярное сияние, оно было наиболее ярким в нашей миссии. Оно имело рисунок, как корона на Земле.

Я так рад, что сделал это видео, потому что эти виды настолько редки, что разум не может в них поверить» – прокомментировал господин Песке.

Напомним, 18 декабря американская компания SpaceX запустила на орбиту Земли 52 спутника для глобального интернета миссии Starlink.

Также, астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре.

Ранее американская компания SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4.

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