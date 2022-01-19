«Торпеда для Зеленского». Почему Гордона так часто показывают по телевизору?

«Мы лоханулись». Именно такой месседж активно раскручивают те, кто в свое время поддержал Зеленского, а теперь перешли в лагерь его оппонентов.

И хотя до плановых президентских выборов еще два года, уже сейчас заметно, как зажигаются и новые, и старые звезды. Все они потенциально могут принять участие в предстоящей гонке и составить конкуренцию нынешнему президенту. Целая плеяда таких претендентов засияла, например, на медиаресурсах Рината Ахметова, мощнейшего бизнесмена страны, который громко побил горшки с нынешней властью.

Ассортимент «кандидатов» разнообразен: здесь вам и оскорбленный бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков, и экс-премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, и «сильная рука» Игорь Смешко, и куча совсем забытых персонажей, вроде экс-генпрокурора Святослава Пискуна. Этот пул регулярно выражает свои мнения в эфирах на все возможные темы. И эти мнения, как правило, очень критичны к нынешней власти.

Зеленский 2.0

Все вышеперечисленные персоны имеют или имели отношение к политике. Но в эфирах информационных каналов все активнее работает и более экзотическая группа спикеров. Речь о так называемых шоуменах.

В первую очередь, о журналисте Дмитрии Гордоне и докторе Евгении Комаровском. Оба являются медийно раскрученными персонами. «Электорат» Комаровского – мамочки и бабушки. Аудитория Гордона гораздо шире: от тех, кому за 60, до молодежи, которая видит в нем «прикольного чувака» в красных носках.

Назвать Гордона только медийщиком было бы неправильно, потому что он без преувеличения «специалист широкого профиля». Во-первых, сейчас Дмитрий – один из самых популярных украинских блогеров. И без телевидения ему хватает собственных медиаресурсов: именной канал на Youtube – самый популярный в Украине. В прошлом году по популярности всех своих аккаунтов в соцсетях Гордон стал в Украине «Ломом»-лидером, опередив российского блогера Юрия Дудя и телеведущего Сергея Притулу.

«Фишка» Гордона, которая принесла ему популярность, – более тысячи многочасовых и обычно очень комплиментарных интервью с известными людьми. Иногда среди гостей его программы были скандальные персоны – типа прокурора-предателя Натальи Поклонской и террориста Игоря Гиркина. Гордон объяснял такой специфический выбор собеседников информационными спецоперациями, которые были отработаны вместе с украинскими спецслужбами ради получения показаний для Гаагского трибунала. Правда, в СБУ и Генпрокуратуре такое сотрудничество отрицали.

На этом таланты шоумена не завершаются. Гордон также является издателем газеты «Бульвар Гордона», где выходят текстовые варианты его интервью, владельцем интернет-издания «Гордон», автором книг, состоящих из тех же интервью, и владельцем ряда объектов торговой и офисной недвижимости. Еще активно рекламирует и продает разнообразную атрибутику с собственным изображением, поет.

Раньше раскручивал гадалок, контакторов с космосом и волшебные «пирамидки», избавляющие от всех бед. Именно этот бизнес в свое время заложил основу нынешнего состояния и финансовой стабильности шоумена.

Ранее Гордон рекламировал чудодейственные пирамидки, сейчас – разнообразный «мерч» (одежда, сувениры, аксессуары) со своим изображением

Гордон не скрывает, что является миллионером, так что может многое себе позволить. Даже походы в политику. Однако до сих пор у них не всегда были успешные результаты. На парламентских выборах 2014 года Гордон неудачно баллотировался в Верховную Раду по одному из округов киевского Подола. А вот депутатом Киевского горсовета становился, запомнился на этом поприще разве что своей позицией против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. В итоге Гордон, представлявший на тот момент фракцию «БПП-Солидарность», в 2016 году сдал мандат, аргументировав свое решение так: «Они сюда пришли по одному – любой ценой набить себе карманы. Искусственные скандалы, проплаченные активисты и митинги, подковерные интриги, ложь и цинизм – вот арсенал их действий. У меня нет желания участвовать в этом балагане».

Сейчас Гордон, так пафосно дистанцирующийся от «подковерных интриг», является ключевым гостем телеканала «Украина 24». Он даже записывал новогоднее обращение вместе с ведущим канала Василием Головановым. И уже в 2022 году, пока все доедали оливье, побывал как топ-спикер в эфирах шоу «Реальная политика с Евгением Киселевым», «Время Голованова», «Украина сегодня». Новости, нарезанные из цитат из этих телеэфиров, очень обильно представлены на сайтах, оппозиционных к нынешней власти. Гордон рассказывает о том, как ему предлагали должности в правительстве и как Зеленский хотел идти в президенты еще в 2014 году, но испугался. Правда, это уже возразили в ЦИК. Дополняет многочисленные эфиры Гордона и его жена Олеся Бацман – она традиционно появляется на тех же телеканалах, в одном пакете с мужем.

Интересно, что поход Зеленского в президенты стартовал как раз с его интервью именно Гордону. Но теперь риторика телеведущего состоит в том, что «Володя уже не тот», а «мы – лохи», потому что поверили ему. Гордон всячески перемывает президенту косточки в разговорах с Комаровским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

Выше Винника и Ломаченко

Такое массированное медийное присутствие Гордона уже дает свои плоды. Недавний опрос Центра Разумкова, проведенный совместно с фондом «Демократические инициативы», показал, что больше голосов на выборах президента Украины, если бы в них не участвовали политики, получил бы именно Гордон – 27%. Он опередил бы журналиста Виталия Портникова, того же доктора Комаровского, телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова, певца Олега Винника, боксера Василия Ломаченко и других «неполитиков», которых фантазия социологов странным образом занесла в виртуальный бюллетень.

Интересно, что в рамках этого масштабного опроса респондентам ставились и другие вопросы, причем очень неожиданные. Например, какой финансово-промышленной группе вы бы доверили управление государством. И здесь с большим отрывом выиграла бизнес-группа Рината Ахметова.

Алексей Разумный, проводивший этот опрос эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова, отмечает, что его результаты можно рассматривать как моделирование выборов.

«Скорее это исследовательский эксперимент, но тоже ценный», – говорит социолог и уверяет, что у исследования не было отдельного заказчика.

Разумный также уточняет: пока лишь незначительный процент общества готов выбирать политиков среди лиц, не зажженных в политике. И это несмотря на феноменальный пример того же Зеленского. Но ситуация, по словам украинского опыта, может неожиданно измениться.

«Конечно, интереснее вставлять фамилии «неполитиков» в список с политиками, как в свое время было с Зеленским и Вакарчуком, – рассуждает эксперт. – Они тоже сначала набирали мало, а потом произошло то, что произошло. Конечно, можно говорить, что мы вбросили определенную информацию в публичный дискурс, но неизвестно, насколько это пойдет на пользу тому же Гордону, потому что там уже угрожают медийно уничтожить (речь об угрозах «черного политтехнолога» Владимира Петрова, считающегося приближенным к Банковой, – «Главком»). Если кто-то захочет вытащить какой-нибудь кусочек из социологических исследований и использовать в свою пользу, то всегда это сделает».

Напомнят о «пирамидках»?

Политтехнолог Андрей Золотарев считает подобный опрос «информационным вбрасыванием», которым тестируют электорат. Однако эксперт уверен: Гордон конкурентом Зеленскому не станет, но может стать информационным инструментом против него.

«Задача Гордона – показать, что мир клином на Зеленском не сошелся и рано или поздно появится альтернатива, – считает Золотарев. – Но как только Гордон серьезно всплывет в этом дискурсе, вспомнят обо всех его «скелетах в шкафах» – целительнице Марии-Стефании, (которая сама ушла из жизни от болезни и не исцелилась), «пирамидки» и кто это все продвигал в 90-е годы. Возможно, Гордон рассчитывает попасть в политическое объятие, получить депутатский мандат, но в президентских выборах он может участвовать только как торпеда для Зеленского.

По мнению эксперта, теперь у избирателей появился запрос на профессионализм и людей с историей успеха, но фишка контрсистемности и незамазанности в политической тусовке при этом остается востребованной. И из-за замеров рейтингов того же Гордона политтехнологи могут прокачивать ситуацию, испытывая потенциальных фаворитов, которые могут, если не «съесть» самого Зеленского, то испытывать его электорат.

Гордон, который в свое время поддерживал стремление Зеленского стать президентом, превратился в одного из его главных критиков

Политолог Владимир Фесенко считает, что на следующих президентских выборах повторения 2019 года уже не будет, потому что наступило время разочарования в новых лицах. Так что мощного запроса на чисто медийную фигуру, вроде Гордона или Комаровского, уже не будет.

«Понятно, что происходит зондаж – как воспринимаются некоторые персоны, – подтверждает Фесенко. – И именно по опросу Центра Разумкова у меня есть большое подозрение, что он был заказан со стороны нынешних оппонентов власти. Такой сигнал: мы на вашего Зеленского найдем собственного. Все эти люди, которые сейчас имеют неограниченные эфиры на каналах самого мощного бизнесмена, могут готовить, чтобы «подбить» Зеленского, забрать у него часть электората». Политолог напоминает, что это все работает. Разумков же после разрыва со «слугами» сразу забрал у Зеленского 3–4%. И если эту тактику продолжить, то действующий президент может и не выйти во второй тур.

Фесенко считает, что Ахметов сейчас, а до выборов еще далеко, посылает предупреждение Банковой. Он указывает, что у него есть целый арсенал инструментов. «Там же не только в Гордоне дело, – говорит политолог. – Политтехнологи бизнесмена пытаются использовать разных игроков на разных электоральных полянах».

Сам себе пиарщик

Но Гордон, если проследить его биографию, – точно не тот человек, к которому нужно приставлять группу высокооплачиваемых технологов. Со своей тягой к троллингу и эпатажу он вообще может ее возглавить.

В Офисе президента к соцопросам по неполитическим персонажам относятся прогнозируемо подозрительно и видят в них след коварных «заказчиков».

«Общество, конечно, любит потреблять скандальный медийный продукт, но не более того, – отмечает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Вряд ли можно серьезно размышлять о «политических идеях» классических информационных спекулянтов». Подоляк также указывает на парадокс: подобные опросы относительно «неполитиков» в политике, по его информации, спонсируются теми же людьми, которые пытаются навязать электорату политических долгожителей, типа Яценюка или Гройсмана, якобы признавая тем самым, что на последних надежд мало.

Сам Гордон в комментарии «Главкому» возразил политические амбиции: «Я никак не оцениваю этот опрос и вообще не верю в опрос, прогнозы, гадания на кофейную гущу. И в рейтинги не верю. У меня этот опрос не вызвал никаких эмоций, тем более в президенты я не собираюсь и у меня вообще нет политических амбиций». На уточнение, почему он является столь частым гостем канала «Украина 24», где рассуждает на любые политические темы, Гордон ответил так: «Я еще часто в супермаркете бываю, но это ничего не значит. Мне вполне хватило моих предыдущих походов в политику».

Впрочем, учитывая такую активность импозантного шоумена, верится в это слабо. И сам факт того, что за Гордоном на Банковой внимательно следят и нервно реагируют, указывает, что в нем видят если не конкурента, то очень неприятного раздражителя. И в колоде у оппонентов нынешнего президента таких джокеров и козырей все больше…

Павел Вуец, «Главком»