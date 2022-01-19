Погода 20 января в Украине будет снежной и морозной

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Снег во Франковске, фото"Галка"


Погода 20 января покроет Украину «белым одеялом»: синоптик Наталья Диденко обещает, что морозы начнут отступать

Митинга в поддержку Петра Порошенко в центре Киева, фото Знай.uа


Главное за 19 января: гибель Гаспара Ульеля, митинги в поддержку Порошенко, у сертификатов новый срок действия, а у Макаревича — ребенок

Игорь Криворучко, фото: facebook.com/igor.krivoruchko.5


Активисты обвинили Минздрав в провале вакцинации от COVID-19

Как выглядел Игорь Николаев без знаменитых усов: отращивал с самой юности, но заставили сбрить


Как выглядел Игорь Николаев без знаменитых усов: отращивал с самой юности, но заставили сбрить

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн


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Анастасия Приходько. Фото: социальная сеть Инстаграм


Анастасия Приходько назвала то, чего ей не предлагают, а так хочется: «С детства…»

Военные отпраздновали Крещение, фото ООС


Защитники отпраздновали Крещение: с нырянием в проруб и молитвами за Украину

Митрополит Епифаний-фото ПЦУ


Митрополит Епифаний рассказал, как избавиться от искушений, сбивающих с пути спасения: нырянием в прорубь на Крещение не обойтись

Анна Вергелес


Астролог Анна Вергелес заявила, что черные камни работают как абсорбент, они впитывают в себя все плохое

Фото со страницы Романа Сасанчина


Победитель «Голос страны» Роман Сасанчин умилил первой встречей своих родителей с внучкой: «Чрезвычайно счастливы»

Сергей Лямец


Сергей Лямец рассказал, чьи самолеты собирается покупать украинская авиакомпания

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Регулирование цены на газ приведет к увеличению его импорта и росту цен — Energy Club

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Порошенко на свободе: почему суд принял откровенно мягкое решение

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«ГарПок» 65 дней не выплачивает 3 млрд гривен предприятиям «зеленой» энергетики, — депутаты

Любовь Завальнюк


Никто из нас не готов к кибератаке, — журналистка Любовь Завальнюк