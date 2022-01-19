от тромбов и для сердца

Многие полезные свойства этих продуктов связаны с богатым разнообразием в их составе витаминов, а также содержанием меди, железа, кальция, калия, цинка, магния, марганца и других минералов и органических соединений. По словам доктора Дэвида Джейкоба, орехи также являются отличным источником антиоксидантов.

От «плохого» холестерина, тромбов и для сердца

Орехи содержат большое количество «хорошего» холестерина (ЛПВП). Этот полезный тип холестерина де-факто снижает присутствие «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Таким образом, орехи уменьшают вероятность возникновения тромбов и атеросклероза, которые могут серьезно навредить сердечно-сосудистой системе.

Против рака

Согласно одному из отчетов, полезные вещества в орехах обладают определенными противовоспалительными свойствами, которые снижают вероятность рака толстой кишки, предстательной и молочной желез у испытуемых.

Для пищеварения

Выяснилось, что орехи богаты клетчаткой, которая является одним из наиболее полезных и универсальных элементов, содержащихся в пище. Прежде всего, клетчатка имеет большое значение для процесса пищеварения.

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