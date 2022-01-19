Назарбаев, Токаев и Путин договорились на троих

Выступление появившегося из полного безмолвия Назарбаева, скорее всего, является результатом многодневных переговоров Назарбаева, Токаева и Путина, возможно, с учётом абсолютно непубличной позиции Китая.

К моменту выступления Назарбаева должны были быть приняты ключевые решения о передаче/разделе власти и собственности, обеспечены персональные гарантии безопасности, обсужден личный статус и согласованы ключевые публичные оценки произошедшего.

Общий политический знаменатель позиций всех участников закрытых переговоров отражает их советскую психологию, комплексы диктатора, приверженность теории внешнего заговора против государства, отказа в признании политической субъектности общества, непринятие демократии и намерение сохранить сложившуюся тоталитарную политическую систему.

Назарбаев, Токаев и Путин действуют в одной системе политических ценностей и преодолели основные имевшиеся разногласия. До преодоления этих разногласий выступление Назарбаева было бы выступлением стороны во властном конфликте, а сейчас он выступил как часть одной стороны – семейства постсоветских диктаторов, охраняющих систему.

После этого заявления ключевыми игроками в отношениях между Казахстаном и Россией стали Токаев и Путин. Назарбаев отдал власть.

Джерело: Эхо Москвы

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