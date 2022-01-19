Главные новости за 19 января

В Украине сократили срок действия Covid-сертификатов: что нужно знать
Отныне срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в «Дії» сокращен с 365 до 270 дней. Стоит отметить, что новый срок действия цифрового сертификата меняется для всех трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного.
Раньше «зеленый» сертификат о вакцинации был действительный год, сейчас же всего 9 месяцев. К тому же уже в конце января 2022 года в «Дії» можно будет сгенерировать цифровой сертификат для привитых бустерной дозой.
Фото: «Гроші», сертификат
68-летний Андрей Макаревич снова станет отцом — четвертая жена рокера из «Машины времени» беременна
_
Слухи об интересном положении журналистки появились после того, как Андрей и Эйнат побывали на светском мероприятии. Многие обратили внимание на изменившуюся фигуру девушки. После сын музыканта Иван сообщил радостную новость и подтвердил догадки, но предпочел не вдаваться в подробности. Сам певец впервые прокомментировал информацию о том, что готовится стать отцом.
«Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!» — высказался Андрей Вадимович.
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель умер после неудачного падения на лыжах: медики боролись до последнего
Стало известно, что умер известный французский актер Гаспар Ульель. У актера остановилось сердце в больнице после неудачного падения на лыжах.
Стоит отметить, что накануне актера экстренно госпитализировали вертолетом с горнолыжного курорта Ла Розьер в Альпах, где он катался. Ульель столкнулся с другим лыжником. В больницу знаменитого актера доставили в бессознательном состоянии.
Гаспар Ульель / Associated Press
Сторонники Петра Порошенко собрались под окнами Офиса Зеленского – из-под суда двинулись на Банковую: «Слуга, выходи! Народ пришел!»
19 января, после объявления решения Печерского районного суда об избрании меры пресечения Петру Порошенко произошел массовый митинг с участием украинцев, которые выстроились в колонну и двинулись на Банковую, к Офису Президента.
На кадрах видно внушительную толпу с акции в поддержку бывшего президента Украины и кричащие баннеры «Порох — сила. Зе — могила», «Порох є — дамо вогню», «Порошенко мій президент». Главный вопрос, с которым они пришли к президенту — почему началось преследование Порошенко. Они считают это незаконным и требуют немедленно прекратить, передает журналист Знай.ua.
Митинга в поддержку Петра Порошенко в центре Киева, фото Знай.uа
Цибульская призналась, что ей пришлось пережить из-за Леси Никитюк: «Жирная, расплакалась и…»
Между ведущим Сергеем Притулой и Олей разбушевался очень интересный диалог. Конечно, все в рамках правил шоу и рубрики «Правда или ложь».Об этом стало известно благодаря новой публикации naglectv в TikTok, который решил напомнить про этот смешной момент.
Оля: «Я похудела немного».
Сергей: «Зачем?».
Оля: «Была жирная, 13 килограмм 500 грамм. Но я похудела не просто так, а я похудела из-за проекта «Нового канала». Правда или ложь?
Сергей: «Ну зная, как на «Новом канале» общаются очень прямо, я подозреваю, что это может быть правдой».
Оля Цибульская, фото: Instagram
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
_