Главные новости за 19 января

В Украине сократили срок действия Covid-сертификатов: что нужно знать

Отныне срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в «Дії» сокращен с 365 до 270 дней. Стоит отметить, что новый срок действия цифрового сертификата меняется для всех трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного.

Раньше «зеленый» сертификат о вакцинации был действительный год, сейчас же всего 9 месяцев. К тому же уже в конце января 2022 года в «Дії» можно будет сгенерировать цифровой сертификат для привитых бустерной дозой.