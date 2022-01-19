Названы шесть простых продуктов для укрепления иммунитета

Дата публикации: 19 января 2022 г.

Просмотров: 1

Карли порекомендовала использовать больше фруктов, овощей, трав, натуральных специй и сока цитрусовых для приготовления блюд, поскольку эти продукты увеличат концентрацию фитохимических веществ, помогающих бороться с воспалительными процессами, и одновременно усилят вкус без применения соли.

Врач-диетолог Кит-Томас Айооб посоветовала регулярно пить зеленый чай, так как он содержит в своем составе большое количество антиоксидантов и катехинов, которые подавляют способность вирусов гриппа и ОРВИ проникать в клетки организма. Кроме того, эксперт призвала съедать немного темного шоколада (в составе должно быть минимум 70% какао бобов). Противовоспалительное действие шоколада объясняется содержанием флаванолов, которые оказывают благотворное влияние на эластичность стенок кровеносных сосудов, а также способствуют нормализации кровообращения.

Грецкие орехи также отлично подойдут для укрепления иммунной системы, поскольку они богаты жирами, витаминами, минералами, защищают нервную систему от перенапряжения и улучшают кровообращение, отметила диетолог Эми Горин. Как подчеркнула специалист, кофе тоже можно добавить в перечень укрепляющих иммунитет продуктов, потому что он содержит в своем составе много антиоксидантов. Увлекаться этим напитком не стоит, но пить его в разумных количествах будет полезно, резюмировала она.

«Куркумин, который придает куркуме яркий цвет и вкус, также известен своим противовоспалительным действием на организм», — рассказала врач-диетолог Анжела Хоули, порекомендовав покупать для приготовления еды индийскую куркуму, а для добавок искать такую, в которой содержится минимальное количество дополнительных ингредиентов.

Эксперт Лорен Манакер завершила список полезных продуктов натуральным апельсиновым соком. Один стакан свежевыжатого апельсинового сока на завтрак поможет в борьбе с воспалением в организме, подытожила она.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!