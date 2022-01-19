Бывшая «слуга народа» рассказала, при каком условии Зеленский пойдет на второй срок

Во время предстоящих президентских выборов люди уже не будут голосовать за «старые лица», поэтому для того, чтобы Зеленский не переизбирался на следующий президентский срок, нужно снова искать нового человека. Об этом в интервью Остапу Дроздову рассказала народный депутат, член депутатской группы «За будущее» Анна Скороход.

«Людям нужно новое лицо, но все же более профессиональное, более принципиальное и более грамотное. Которое будет действительно лидером», – считает Скороход.

Депутат добавила, что пока не видит такой кандидатуры, и, в случае, если такой лидер не появится, Владимир Зеленский оберется в президенты во второй раз.

«Если найдется (новый лидер – ред.), то у него второго срока не будет, он будет бежать. Но вопрос, дадут ли выбежать», – отметила Скороход.

Что касается депутатов из провластной фракции, по мнению депутата, большинство из них также надеются обратиться в парламент на второй срок, поскольку быстро привыкли к преимуществам, которые предусматривает статус народного депутата.

«Они все думают, что если они верны и покорны, то их примут в список, на проходное место», – отметила народная избранница.

По мнению Анны Скороход, следующие парламентские выборы будут «очень грязными», ведь технологии, которые власти планируют применять, уже сейчас испытываются во время «довыборов» депутатов в мажоритарных округах.

«Там действительно будет все покупаться. А, учитывая, что люди разочарованы, они будут давать себя покупать», – подытожила депутат.

Также «слуга народа» рассказала, какие премии получают депутаты монобольшинства.

Ранее Анна Скороход заявила, что нардепы из «Слуги народа» имеют доплаты в конвертах, которые варьируются в зависимости от значимости депутата.