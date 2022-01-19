Активисты обвинили Минздрав в провале вакцинации от COVID-19

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Сегодня под стенами Министерства здравоохранения собралось более полутысячи недовольных ходом вакцинации и протиковідними мерами со стороны государства.

Это уже вторая акция, которую проводят активисты с целью обратить внимание чиновников и политиков на коррупцию в профильном министерстве и общую отсталость от мировых лидеров отрасли.

«К сожалению министерство наше обращение (N15/69150/0/1-21) проигнорировало и даже формального ответа не предоставило, хотя мало согласно действующему законодательству сделать это в течение 10 дней. И тут возникает два мнения: либо руководство Минздрава самоустранилось от выполнения обязанностей и до сих пор празднует Новый год, либо им просто безразлично и на закон, и на медицину, и на украинских людей. В обоих случаях следствие один — более 8500 новых заболевших и почти 200 смертей за минувшие сутки. И подготовка к очередному локдауну.

«Позорным является факт, что министерство, вместо того, чтобы оживить разъяснительную работу среди населения, ликвидировать причины его страхов и недоверия к отечественной медицине прибегает к принуждению, отказывая в возможности пользования общественным транспортом и шантажируя увольнением с работы. Как следствие, малый бизнес существует на грани исчезновения, а граждане массово обращаются в суды с исками против государства. Такая безответственная позиция в условиях пандемии является угрозой национальной безопасности, ведь создает очередные расколы и в без того расслоенном украинском обществе», — заявил на мероприятии Игорь Криворучко

Среди участников акции было много молодежи и представители более десяти общественных движений и организаций.

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«Если государство считает вакцинацию единственным оружием в борьбе с коронавирусом, то должно отменить обязательный отказ от претензий к производителю вакцины. Или предоставлять государственное страхование в случае возможных осложнений.

Основа успешного преодоления пандемии-своевременное диагностирование болезни. При платных ПЛРах — каждый гражданин до последнего откладывать его проведение, надеясь на лучшее и ограничиваясь постановкой диагноза на основе наличия или отсутствия вкусов и запахов, подвергая других опасности. При бесплатных — таких случаев будет значительно меньше. Но чтобы удовлетворить большой спрос в тестах без чрезмерной нагрузки на бюджет — они должны быть украинскими.

И должна быть возобновлена разработка украинской вакцины отечественными научно-исследовательскими институтами. Сегодня наша, некогда высокотехнологичная и ядерная держава, не производит ни одной вакцины. Даже против кори, ветрянки или дифтерии. На наших гражданах тестируют препараты зарубежные медицинские корпорации, но потом нашим фармацевтическим компаниям не дают заказов на производство этих препаратов. Мы превратились в классический сырьевой придаток, как страна третьего мира. И похоже, что власть это устраивает. Но нас-нет!»- говорится в обращении активистов в Минздрав.

Координатор мероприятия Игорь Криворучко предупредил чиновников Минздрава, что игнорирование интересов украинцев лишь увеличит давление общества на Министерство.

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