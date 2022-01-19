Активисты обвинили Минздрав в провале вакцинации от COVID-19

Сегодня под стенами Министерства здравоохранения собралось более полутысячи недовольных ходом вакцинации и протиковідними мерами со стороны государства.

Это уже вторая акция, которую проводят активисты с целью обратить внимание чиновников и политиков на коррупцию в профильном министерстве и общую отсталость от мировых лидеров отрасли.

«К сожалению министерство наше обращение (N15/69150/0/1-21) проигнорировало и даже формального ответа не предоставило, хотя мало согласно действующему законодательству сделать это в течение 10 дней. И тут возникает два мнения: либо руководство Минздрава самоустранилось от выполнения обязанностей и до сих пор празднует Новый год, либо им просто безразлично и на закон, и на медицину, и на украинских людей. В обоих случаях следствие один — более 8500 новых заболевших и почти 200 смертей за минувшие сутки. И подготовка к очередному локдауну.

«Позорным является факт, что министерство, вместо того, чтобы оживить разъяснительную работу среди населения, ликвидировать причины его страхов и недоверия к отечественной медицине прибегает к принуждению, отказывая в возможности пользования общественным транспортом и шантажируя увольнением с работы. Как следствие, малый бизнес существует на грани исчезновения, а граждане массово обращаются в суды с исками против государства. Такая безответственная позиция в условиях пандемии является угрозой национальной безопасности, ведь создает очередные расколы и в без того расслоенном украинском обществе», — заявил на мероприятии Игорь Криворучко

Среди участников акции было много молодежи и представители более десяти общественных движений и организаций.