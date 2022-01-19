Венедиктова, которая уклонилась от подписания подозрения Порошенко, обжалует решение суда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело против пятого президента Украины Петра Порошенко. Она сообщила, что офис генпрокурора обжалует меру пресечения в апелляционной инстанции. Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях.

«Во-первых, есть позиция офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату – пятому президенту поставлено в известность о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщено способом, определенным законом. Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из анонимных телеграмм-каналов, – это бред, распространяющийся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать свое лицо», – заявила Венедиктова.

По ее словам, сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения.

Венедиктова также заявила, что при ее каденции генеральный прокурор уже сообщил о подозрении большому количеству специальных субъектов: народных депутатов, судей, в том числе председателю Конституционного Суда.

«И это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не вручили той рукой, не с тем выражением лица… Однако никакого факта отмены подозрения по этим основаниям не было», – заявила генпрокурор.

Она утверждает, что у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении. «А наличие улик убедило прокуроров в необходимости такого сообщения. Заместитель генпрокурора, подписавший подозрение, координировал деятельность органов досудебного расследования в этом уголовном производстве с самого начала и был знаком с материалами дела», – добавила Венедиктова.

Также она заметила, что с пониманием относится к существованию группы поддержки фигуранта и в принципе к высказыванию некоторых представителей этой команды относится с терпением.

«Но если кто хочет перейти на процессуальный, а не на художественно-литературный язык, то я всегда готова», – добавила Венедиктова.

«Возвращаясь к «угольному делу», в отношении фигуранта которого суд сегодня выбирал меру пресечения, подчеркиваю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых – они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард гривен залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения», – заявила Венедиктова.

Как уже известно, 19 января Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей. В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

В частности, под Печерским судом избили депутата, он зовет начальника полиции «на ковер».

За несколько часов до этого поклонники Порошенко собрались на массовую акцию перед судом.