США подготовили санкции против главарей боевиков на Донбассе – The Wall Street Journal

США готовят финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию.

Такая мера является частью дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию.

Отмечается, что санкции будут введены против четырех физических лиц.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Накануне, СМИ сообщили, что глава ЦРУ тайно провел встречу с Зеленским.

Как заявлял Зеленский, под видом защиты русских граждан Москва может вторгнуться в Украину.

Как стало известно, США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения в Украину, заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщалось, Белый дом беспокоит, что российское правительство готовит вторжение в Украину, которое может привести к масштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет поставленной цели.

Кстати, в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Ранее Госдеп сообщал, что Россия не согласилась увести войска от украинских границ.