Суд отпустил Порошенко, но забрал загранпаспорт

Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения для пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Так суд отклонил требования стороны обвинения, требовавшей арест с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.

На политика возложили ряд обязательств, в том числе прибывать к следователю и суду по первому требованию.

Решением суда на Петра Порошенко наложена минимальная мера пресечения – личное обязательство

Также у Порошенко изымаются загранпаспорта, чтобы он не мог ездить в это время за границу.

Порошенко теперь даже нельзя отлучаться от Киева и Киевской области. Срок действия определения – до 19 марта 2022 года.

Экс-президент считает ограничения на свое передвижение по Украине и за границу приняты, чтобы воспрепятствовать его политической работе.

«Я приглашен минимум на три заграничных визита. Изъятие паспорта и запрет выезда из Киева препятствуют моей политической деятельности», – сказал Порошенко в зале суда и впоследствии повторил этот тезис перед многотысячным митингом своих сторонников перед зданием суда на улице.

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще два дня назад, 17 января, в день возвращения Порошенко в Украину, после нескольких недель пребывания за границей. В тот момент, следователю судье Алексею Соколову, который должен принять решение о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко, стало плохо. Однако после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести объявление решения на 19 января.

Под Печерским судом в Киеве, где сегодня избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.

В частности, под Печерским судом избили депутата, он зовет начальника полиции «на ковер».

За несколько часов до этого поклонники Порошенко собрались на массовую акцию перед судом.