Парень весело рассказал о городе возле Донецка и покорил соцсети (видео)

Украинский блоггер Дмитрий Авраменко, работающий моделью за границей, выложил видео в Тiktok, в котором показал жизнь в своем родном городе Курахово, Донецкой области.

Парень достаточно в ироническом жанре рассказал о местных «достопримечательностях» и провел небольшую экскурсию по местам со своего детства. В частности, Дмитрий Авраменко показал «пирамиды Гордона», детскую площадку возле своего многоквартирного дома, ужасные дороги города, угрюмый центр города и т.д.

Подписчики положительно отреагировали на туристическое видео парня, некоторые даже сравнили его с тревел-блогером Антоном Птушкиным и просят продолжения подобных роликов из других городов.

Напомним, Кропивницкому священнику Ивану Верескуну – 29 лет. Восемь лет он отдал служению церкви. Во время карантина он начал снимать видео на христианскую тематику и загружать их в Instagram и TikTok. Теперь у него больше 50 тысяч подписчиков.