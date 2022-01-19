Эрдоган зовет Зеленского и Путина в Турцию, чтобы «уладить разногласия»

Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию, чтобы обсудить разногласия. Об этом сообщает Daily Sabah.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калин заявил, что Эрдоган пригласил двух лидеров в страну, чтобы «уладить разногласия» между странами.

Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», – заявил Калин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Также, официальная Анкара сообщила Вашингтону о готовности формировать общий механизм диалога по, в частности, украинскому вопросу.

К слову, Офис президента Украины Владимира Зеленского приветствует желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в конфликте с Российской Федерацией.