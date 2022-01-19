Названы продукты, от которых лучше отказаться зимой

В зимний период людям необходимо специальное питание, так как организм нуждается в дополнительных питательных веществах, микроэлементах и витаминах. Врач-диетолог Марина Макиша рассказал, как скорректировать свой рацион в самое холодное время года.

Специалист напомнила, что в зимнее время физическая активность человека снижается, поэтому необходимо снизить количество потребляемых углеводов.

Таким образом, следует сократить потребление различных каш, макарон, хлеба и других углеводов, так как из-за снизившейся активности получаемая от них быстрая энергия будет запасаться на боках в виде жира. Кроме того, лучше избегать частых чаепитий с различными сладостями.

Зимой необходимо компенсировать нехватку свежих овощей и фруктов. Это в том числе можно делать за счет замороженных продуктов: цветной капусты, брокколи, фасоли, горошка. То же самое относится к ягодам и фруктам.

Также зимой нужно обратить особое внимание витамину D и рыбе, при этом пойдет жирная из северных морей.

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