Авторитет политика определяется его влиянием, то есть количеством людей, которые ему подражают. Особенно значимо количество подражаний до исхода событий, когда еще неясно, кто победил. Год назад Навальный вернулся в Москву, с каковой годовщиной его и поздравляем – потому что эта дата стала важной вехой в истории России. С тех пор такие же рискованные акции возвращения предприняли два политика первого ряда, бывшие, на минуточку, президенты – Саакашвили и Порошенко. Саакашвили посадили, подражая Путину. Порошенко впустили в Украину и дали выступить перед соратниками, и что-то мне подсказывает, что не посадят. Подражать Путину считается в Украине дурным тоном.

Отсюда видно, кто задает тренды. Именно политик, формирующий современную повестку и предлагающий образцы нестандартных решений, может стать героем яркого фильма с хорошими прокатными перспективами. О Навальном такой фильм сняли, и скоро его покажут во всем мире (в России – вряд ли, но доля России в мировом кинопрокате – около трех процентов). О Путине тоже снимают фильмы, в основном на пропагандистском государственном телевидении, и мировой прокат их проблематичен, а в смысле качества им далеко даже до «Триумфа воли». Хотя фильм «Триумф Вовы», кажется, со временем неизбежен.

Вы можете сказать: сильных никто не любит, они всем мешают. Это не так, потому что любят как раз сильных. У них всегда много союзников, к ним просятся, им приходится проводить политику открытых дверей. Когда в ОДКБ попросятся десятки союзников, тогда поговорим. Когда у России будут друзья, а не только диктаторы, готовые предать при первой опасности и надеющиеся усидеть на российских штыках, – тогда и восторжествуем. Когда лидеры России начнут совершать поступки, вызывающие желание подражать им и воспевать их не только в госпропаганде, – можно будет говорить о российском влиянии на мир.

Пока же Россия заставляет считаться с собой лишь благодаря военному шантажу и членству в ядерном клубе, что, конечно, эффектно, но не слишком привлекательно. Мы же хотим, чтобы нас любили, а не просто боялись.

Для влияния на мир, для репутации, для будущего не так уж принципиально, кто где сидит, и уж вовсе неважно, что Путин сидит в Кремле, а Навальный – в Покрове. У кого из них больше свободы – тоже вопрос открытый. Ибо очевидно, что Навальный при жизни из Покрова выйдет. А вот что Путин при жизни выйдет из Кремля – далеко не факт.

Джерело: Эхо Москвы

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