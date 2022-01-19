Определены самые вредные продукты для человека: уничтожают иммунитет

С приходом осени большинство людей начинает заботиться о своем здоровье. Кто-то старается избегать людных мест, а кто-то решает планомерно укреплять свой иммунитет. Правда, помочь в этом деле могут далеко не все продукты питания. Напротив, некоторые из них могут серьезно навредить человеческому организму.

Наиболее вредными для иммунитета по праву считаются такие продукты, как сахар, алкоголь и соль. Их чрезмерное употребление может значительно ослабить организм в борьбе с простудными заболеваниями. В связи с этим российские диетологи настоятельно рекомендуют корректировать свой рацион в зависимости от времени года.

«Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору», – подчеркнула диетолог Наталья Сычева.

Врач отметила, что при употреблении вредных продуктов в кровь попадают чужеродные агенты. С ними незамедлительно начинает бороться иммунная система организма. В результате могут развиваться многие иммунные болезни, в том числе аутоиммунный тиреоидит и ревматоидный артрит.

Отдельного внимания заслуживает негативное влияние алкоголя. Как правило, он препятствует усвоению витамина С и цинка. Что же касается соли – она запускает воспаление и меняет состав микробиоты кишечника. Все это приводит к значительному ослаблению иммунитета.

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