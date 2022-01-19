Блинкен: США предпочли бы разрешить ситуацию вокруг Украины мирным путем

США предпочли бы разрешить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем, но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Я очень, очень надеюсь, что мы сможем сохранить дипломатический и мирный трек, но в конечном счете это будет решение президента Путина», – заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с сотрудниками в посольстве США в Киеве.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Отметим, Блинкен побеседовал с Лавровым перед визитом в Украину.

19 января в Киеве Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь также встретится с работниками и семьями посольства США в Украине, чтобы «сообщить об усилиях Департамента по планированию непредвиденных ситуаций, если Россия решит прибегнуть к дальнейшей эскалации».

Необъявленный ранее визит будет проходить на фоне обострения напряженности между Западом и Россией из-за наращивания Москвой около 100 тысяч военных на границе с Украиной и возможной подготовки к новому вторжению.

По данным Государственного департамента, из Киева Блинкен 20 января отправится в Берлин, чтобы обсудить возможный ответ на действия России.

Накануне, СМИ сообщили, что глава ЦРУ тайно провел встречу с Зеленским.

Как заявлял Зеленский, под видом защиты русских граждан Москва может вторгнуться в Украину.

Как стало известно, США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения в Украину, заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщалось, Белый дом беспокоит, что российское правительство готовит вторжение в Украину, которое может привести к масштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет поставленной цели.

Кстати, в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Ранее Госдеп сообщал, что Россия не согласилась увести войска от украинских границ.