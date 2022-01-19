«Совсем другое лицо»: Пугачева случайно выложила свое фото «без прикрас»

Певица Алла Пугачева, по всей видимости, не собиралась показывать поклонникам, как выглядит ее лицо без фотошопа.

Вчера в сториз Instagram-аккаунта Пугачевой появилось ее не самое удачное фото крупным планом, а через время снимок был удален, передает Час Пик.

На фото Примадонна запечатлена с не очень аккуратным макияжем, без бровей, на коже видны морщины, а вместо идеальной укладки — жидкие растрепанные локоны.

Судя по всему, фото не предназначалось для широкой общественности, потому что Пугачева его быстро удалила.

Через несколько часов этот же снимок, но сильно «отфотошопленный», появился в фан-аккаунте младшей дочери Пугачевой Лизы.

Позже Примадонна посмеялась над конфузом, в который попала. Дизайнер Игорь Гуляев снял на видео ее реакцию на то, что случайное фото разлетелось по сети.

«Пугачева и телефон — несовместимые вещи», — подписал Гуляев свою публикацию, дав понять, что неудачное фото действительно попало в сеть случайно, потому что Алла Борисовна не дружит с цифровыми технологиями.

«Да ну, не такая ты! Покажи! Совсем другое лицо!» — говорит Гуляев на видео.

«Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там…» — объяснила появление этого снимка Пугачева.