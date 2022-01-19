Названы неожиданные эффекты от употребления чеснока

Лекарственное использование чеснока началось еще в 1500 году до нашей эры у древних египтян. Они его использовали при головных болях, укусах насекомых и проблемах с сердцем. В наши дни чеснок применяется больше в кулинарии.

Можно использовать не только сам этот овощ, но и чесночный порошок в таблетках, чесночное масло и выдержанный чесночный экстракт. Портал eathis попытался найти малоизвестные последствия употребления чеснока, как хорошие, так и плохие.

1. Вздутие живота

В чесноке много углеводов, называемых фруктаном . Эти углеводы также можно найти в таких продуктах, как пшеница, рожь, лук, спаржа, грейпфрут, арбуз, черная фасоль и кешью. По словам профессора Лори Чанг из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо , люди часто ошибочно диагностируют непереносимость глютена, хотя на самом деле у них может быть непереносимость фруктанов.

Симптомы непереносимости фруктана очень похожи на непереносимость глютена и включают такие вещи, как вздутие живота, боли в желудке, судороги и избыток газов. Если вы часто испытываете подобные проблемы с желудочно-кишечным трактом после употребления чеснока, будьте осторожны.

2.Изжога

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — очень распространенная проблема среди взрослых, которая вызывает избыточный кислотный рефлюкс в пищеводе. Это вызывает сильную боль, тошноту и изжогу.

Если у вас ГЭРБ или вы легко предрасположены к изжоге, будьте осторожны с чесноком. В нашем организме есть нижний сфинктер пищевода (LES), который представляет собой группу мышц, которая предотвращает попадание желудочной кислоты обратно в пищевод. Согласно Primary Care, чеснок может ослабить «тонус» этих LES-мышц и вызвать изжогу, особенно у людей с ГЭРБ.

3. Укрепление иммунитета

Чеснок потенциально может помочь нам укрепить нашу иммунную систему . Согласно статье в Журнале исследований иммунологии , чеснок может улучшить наш иммунитет, стимулируя различные типы клеток в нашем организме, которые напрямую связаны с функцией нашей иммунной системы. В этом отчете подчеркивается, что еще предстоит провести дополнительные исследования на людях по этой теме, но текущие результаты очень многообещающие.

Другое исследование Clinical Nutrition показало, что экстракт выдержанного чеснока также может иметь положительный эффект на иммунитет. Это исследование дало 60 участникам суточную дозу экстракта выдержанного чеснока, а другой группе из 60 участников — плацебо. По прошествии испытательного периода было обнаружено, что группа, принимавшая экстракт, сообщала о гораздо менее серьезных симптомах простуды / гриппа, а также о меньшем времени на самом деле.

4. Чеснок можно использовать как противогрибковое

Известно, что чеснок обладает определенными антимикробными свойствами, и именно так можно описать то, что убивает или разрушает определенный организм. «Противомикробный» — это общий термин, который включает в себя антибактериальные и противогрибковые средства.

В отчете Ulster Medical Journal говорится, что чеснок обладает свойствами, которые могут помочь бороться с девятью из 24 распространенных бактериальных инфекций, участвовавших в исследовании, а также с одним из 10 перечисленных грибов: парапсилозом кандида. Это распространенный вид кандида (или дрожжей), который иногда может приводить к дрожжевым инфекциям, если их слишком много.

Чеснок может быть полезным противогрибковым средством, но он рекомендуется в качестве дополнения к другим типам противогрибковых препаратов.

5. Помогает улучшать когнитивные функции

Некоторые исследования показали, что чеснок может положительно влиять на когнитивные функции человека. Согласно статье в Journal of Nutrition , экстракт выдержанного чеснока снижает шансы на снижение когнитивных функций, помогая улучшить нашу память и удержание в памяти.

В отчете, опубликованном в «Экспериментальной и терапевтической медицине», также было обнаружено, что экстракт чеснока может бороться с некоторыми видами рака, сердечными заболеваниями и предотвращать деменцию благодаря своим уникальным антиоксидантным свойствам.

6. Помогает снижать кровяное давление

Известно также, что чеснок обладает свойствами, которые могут со временем снизить уровень кровяного давления. Согласно отчету журнала Nutrition Journal, употребление свежих зубчиков чеснока или чесночных продуктов может иметь положительное влияние на снижение кровяного давления .

В отчете, опубликованном Dove Medical Press , было обнаружено, что один из основных факторов снижения артериального давления с помощью чеснока основан на полисульфидах, содержащихся в их составе. Эти полисульфиды помогают регулировать так называемые «окислительно-восстановительные пути передачи сигналов» в нашем организме, то есть способы, с помощью которых наши клетки получают важные сообщения о вещах, которые нуждаются в ремонте или защите. Это включает в себя поддержание уровня артериального давления в нашем организме.

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